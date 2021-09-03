Гитарист группы "Кино", которая планирует дать концерт в Киеве, выступал в оккупированном Крыму

Состав, в котором должна выступить группа, – два басиста коллектива разных лет – Александр Титов и Игорь Тихомиров и гитарист Юрий Каспарян.

"Радіо Свобода" отмечает, что в 2017 и 2018 годах в оккупированном Крыму прошли концерты, на которых музыка группы "Кино" звучала в исполнении симфонического оркестра под соло Каспаряна. После этого музыкант попал в базу сайта "Миротворец".

Продюсером концерта, запланированного в Киеве, является сын бывшего солиста "Кино" Виктора Цоя Александр. Он также внесен в базу "Миротворца", так как продюсировал концерты с участием Каспаряна в Крыму.

Концерт в Киеве должен состояться 24 октября. "Петь будет сам Виктор Цой. В основе программы – голос фронтмена "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей", – сообщали организаторы.