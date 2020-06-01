"Мама, мы все тяжело больны". Вышел клип "Кино" с голосом и голограммой Цоя. Видео
Российская группа "Кино" на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Мама, мы все тяжело больны". В композиции звучит голос покойного фронтмена коллектива, музыканта Виктора Цоя. Героями ролика стали участники "Кино" Александр Титов, Игорь Тихомиров, Юрий Каспарян, Олег Шунцов, Дмитрий Кежватов, Игорь Вдовин. Сюжет в клипе отсутствует: он представляет собой запись работы музыкантов в студии. В определенных эпизодах в кадре показан монитор с голограммой Цоя.
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