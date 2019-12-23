All I Want for Christmas Is You. Мэрайя Кэри выпустила новый клип на известный трек. Видео
Американская певица Мэрайя Кэри на своем YouTube-канале презентовала новый клип на песню All I Want for Christmas Is You. В 2019 году композиции исполнилось 25 лет. Главная героиня клипа – маленькая девочка, которая попадает через витрину магазина в страну зимней сказки. Менее чем за три дня с момента публикации видео набрало более 10 млн просмотров.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.