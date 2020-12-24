"Это не любовь". В клипе "Кино" показали рисунки Цоя. Видео
Российская группа "Кино" на своем YouTube-канале выпустила клип на песню "Это не любовь". В ролике показаны рисунки покойного лидера группы Виктора Цоя. В песне звучит оцифрованный голос Цоя с кассетной записи 1985 года. Музыку песни "Это не любовь" исполнили Олег Щунцов, Александр Титов, Юрий Каспарян и Дмитрий Кадастра. Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Видео студийного выступления музыкантов чередуется с появлением на экране рисунков Цоя.
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