"Герой". Bahroma выпустила клип о людях, переживающих депрессию. Видео
Украинская группа Bahroma на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию "Герой". В ролике показаны истории людей, которые переживают депрессивные состояния и ищут выход из них. Главные роли исполнили финалистка 10-го сезона шоу "X-фактор" Мария Стопник и украинская модель Анастасия Саленко. "Я не боюсь – не бойся и ты. Эта история о дуальности, о выборе, в котором у тебя есть два пути. И лучший из них – не молчать о том, что действительно тревожит", – говорится в описании ролика. автор песни – фронтмен коллектива Роман Бахарев. Режиссер – Igstius.
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