Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя

24 сентября в 19.00 на сцену столичного Дворца спорта выйдут Александр Титов (бас-гитара и бэк-вокал), Игорь Тихомиров (бас-гитара и бэк-вокал) и Юрий Каспарян (соло-гитара и бэк-вокал). Музыканты сыграют 33 композиции, среди которых будут хиты группы "Группа крови", "Кукушка", "Хочу перемен", "Пачка сигарет" и так далее.

"Петь будет сам Виктор Цой. В основе программы – голос фронтмена "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей", – говорится в пресс-релизе мероприятия.

По словам организаторов концерта, каждая песня будет сопровождаться видеорядом и 3D-графикой, созданными студией Firecat Films и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя 36-летним Александром Цоем.

"Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек "Кино", хроника, короткие документальные вставки", – говорится в анонсе.

"Мы долго работали над концепцией и писали сценарий. Решили, что в шоу обязательно должно быть место для ностальгии, архивных съемок, молодых музыкантов в кадре. Квартиры, обои, старые телевизоры, характерная для того времени стилистика и графика – все должно присутствовать. Но при этом мы хотели использовать и современные приемы. Не было задачи сделать эмоционально аккуратное шоу. Оно должно потрясать, иначе не было бы так круто", – приводится в пресс-релизе цитата Александра Цоя.

Билеты на концерт группы "Кино" стоят от 1100 грн, купить их онлайн можно здесь.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: пресс-служба организаторов концерта Фото: пресс-служба организаторов концерта Фото: пресс-служба организаторов концерта Фото: пресс-служба организаторов концерта Фото: пресс-служба организаторов концерта