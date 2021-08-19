Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
Новости

Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя

 
|
На концерте выступит "золотой состав" группы "Кино" и прозвучит голос основателя коллектива, рок-музыканта и поэта Виктора Цоя
На концерте выступит "золотой состав" группы "Кино" и прозвучит голос основателя коллектива, рок-музыканта и поэта Виктора Цоя
Фото: пресс-служба организаторов концерта

В Киеве выступят музыканты одной из самых популярных советских рок-групп 1980-х "Кино", основателем и фронтменом которой был Виктор Цой.

24 сентября в 19.00 на сцену столичного Дворца спорта выйдут Александр Титов (бас-гитара и бэк-вокал), Игорь Тихомиров (бас-гитара и бэк-вокал) и Юрий Каспарян (соло-гитара и бэк-вокал). Музыканты сыграют 33 композиции, среди которых будут хиты группы "Группа крови", "Кукушка", "Хочу перемен", "Пачка сигарет" и так далее.

"Петь будет сам Виктор Цой. В основе программы – голос фронтмена "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей", – говорится в пресс-релизе мероприятия.

По словам организаторов концерта, каждая песня будет сопровождаться видеорядом и 3D-графикой, созданными студией Firecat Films и продюсером проекта, сыном Виктора Цоя 36-летним Александром Цоем.

"Это будет практически полнометражный фильм, который состоит из графики, анимации и архивных съемок. Рисунки Виктора Цоя, абстрактный супрематизм обложек "Кино", хроника, короткие документальные вставки", – говорится в анонсе.

"Мы долго работали над концепцией и писали сценарий. Решили, что в шоу обязательно должно быть место для ностальгии, архивных съемок, молодых музыкантов в кадре. Квартиры, обои, старые телевизоры, характерная для того времени стилистика и графика – все должно присутствовать. Но при этом мы хотели использовать и современные приемы. Не было задачи сделать эмоционально аккуратное шоу. Оно должно потрясать, иначе не было бы так круто", – приводится в пресс-релизе цитата Александра Цоя.

Билеты на концерт группы "Кино" стоят от 1100 грн, купить их онлайн можно здесь.

Контекст:

Рок-группа "Кино" была создана в 1982 году на базе Ленинградского рок-клуба. Основателем, лидером и автором почти всех текстов и музыки коллектива был Виктор Цой. За почти девять лет существования группа выпустила больше 100 песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных аудио- и видеозаписей.

Группа распалась 30 лет назад, в 1990 году, после гибели 28-летнего Цоя в автомобильной аварии.

Теги: Киев, концерт, Дворец спорта, Виктор Цой, билеты, анонс, продюсер, группа Кино
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
  Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России
Дмитрий ГОРДОН
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего". Земфира заявила, что пандемия уничтожила ее профессию
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Такая секси", "Мне бы вашу уверенность". Беременная модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
"Старый пень!", "Умора", "У них один стилист?". Джигурда назвал Волочкову богиней
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
  "Не забывай, что я итальянец". Возлюбленный Харлан прокомментировал ее участие в "Танцах со звездами"
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
"Просто кошмар. Не могу поверить, что это мое тело". Анита Луценко рассказала о проблемах со здоровьем после того, как забросила тренировки
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Эксперты сервиса RankQuality проверили производительность процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X PR
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
"Почему одних начинают хейтить, а другие могут ездить и на них не обращают внимания?" Бурмака высказалась о выступающих в РФ коллегах
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
63-летняя Дедженерес показала тренировку с питомцем на балансировочной подушке
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
"Горжусь тобой, наша мамочка!!! Люблю тебя!" Горбунов показал фото с новорожденным ребенком от Осадчей
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
Фитнес-тренер Боржемская назвала три самых неблагоприятных сочетания продуктов
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Ужасно скучаю по тебе". Жена Андрея Шевченко поделилась в сети редкими снимками младшей сестры
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Евровидение" не заканчивается никогда". Группа Gо-A выиграла Vision Music Awards в двух номинациях
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
"Наша новая вселенная". Осадчая родила третьего ребенка. Известен пол. Первое фото нового члена семьи
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS