Сотрудники ФСБ похитили жителя Крыма после обыска в его доме – правозащитники

"Сотрудники ФСБ похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе. Утром в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе прошел обыск в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и увезли мужчину с собой. На данный момент его нет ни в одной дежурной части города, его супруга написала заявление о похищении в полицию", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, обыск начался в 6.00 "со стука в дверь и угрозы ее выломать".

"Проигнорировавшие просьбу представиться люди в форме хаки забрали у семьи мобильные телефоны, а затем предъявили постановление суда об обыске, проводимом из-за взрыва на газопроводе. [...] Адвокат Лиля Гемеджи обратила внимание, что в документе был указан только адрес жилища. Фамилия и предъявленное обвинение в постановлении не зафиксированы. Также силовики привели с собой двух непредставившихся понятых", – отметили в "Крымской солидарности".

Силовики изъяли два ноутбука, два телефона и два флеш-накопителя.

"После составления списка изъятых вещей в протоколе Эльдар Одаманов потребовал правоохранителей показать содержимое пакета с опечатанным имуществом. В нем не оказалось его мобильного телефона, несмотря на обратное утверждение в протоколе обыска. Выяснилось, что аппарат забрал один из силовиков и уехал с ним в неизвестном направлении. Спустя некоторое время его вернули вместе с устройством, которое было конфисковано непроцессуальным способом. Что происходило с мобильным телефоном вне правового поля зрения, также остается неясным", – сказано в посте.

"Крымская солидарность" уведомила, что после обыска, который продолжался почти полтора часа, Одаманова попросили проехать в "центральное отделение полиции".

"Когда супруга позвонила в дежурную часть, мужа там не оказалось, как и в "Главном управлении" ФСБ и МВД. Сафие Мамутова обратилась в полицию: "На данный момент я съездила в центральный район, в отделение полиции, и написала заявление о похищении моего супруга, потому что с 9.30, как я начала обзванивать, я не имею никаких данных о его местоположении", – отметили правозащитники.