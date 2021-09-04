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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сотрудники ФСБ похитили жителя Крыма после обыска в его доме – правозащитники

После оккупации Крыма Россия преследует преимущественно крымских татар
После оккупации Крыма Россия преследует преимущественно крымских татар
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В оккупированном Крыму российские силовики похитили жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Об этом 3 сентября проинформировало со ссылкой на его жену Сафие Мамутову Facebook-сообщество "Крымская солидарность".

"Сотрудники ФСБ похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе. Утром в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе прошел обыск в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и увезли мужчину с собой. На данный момент его нет ни в одной дежурной части города, его супруга написала заявление о похищении в полицию", – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, обыск начался в 6.00 "со стука в дверь и угрозы ее выломать".

"Проигнорировавшие просьбу представиться люди в форме хаки забрали у семьи мобильные телефоны, а затем предъявили постановление суда об обыске, проводимом из-за взрыва на газопроводе. [...] Адвокат Лиля Гемеджи обратила внимание, что в документе был указан только адрес жилища. Фамилия и предъявленное обвинение в постановлении не зафиксированы. Также силовики привели с собой двух непредставившихся понятых", – отметили в "Крымской солидарности".

Силовики изъяли два ноутбука, два телефона и два флеш-накопителя.

"После составления списка изъятых вещей в протоколе Эльдар Одаманов потребовал правоохранителей показать содержимое пакета с опечатанным имуществом. В нем не оказалось его мобильного телефона, несмотря на обратное утверждение в протоколе обыска. Выяснилось, что аппарат забрал один из силовиков и уехал с ним в неизвестном направлении. Спустя некоторое время его вернули вместе с устройством, которое было конфисковано непроцессуальным способом. Что происходило с мобильным телефоном вне правового поля зрения, также остается неясным", – сказано в посте.

"Крымская солидарность" уведомила, что после обыска, который продолжался почти полтора часа, Одаманова попросили проехать в "центральное отделение полиции".

"Когда супруга позвонила в дежурную часть, мужа там не оказалось, как и в "Главном управлении" ФСБ и МВД. Сафие Мамутова обратилась в полицию: "На данный момент я съездила в центральный район, в отделение полиции, и написала заявление о похищении моего супруга, потому что с 9.30, как я начала обзванивать, я не имею никаких данных о его местоположении", – отметили правозащитники.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1486563998377718

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.

Теги: Крым, правозащитники, оккупация, ФСБ, похищение, обыск, аннексия, обыски, Крымская солидарность, Лиля Гемеджи, силовики
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