Прокуратура АРК открыла уголовное производство после обыска в доме замглавы Меджлиса в Крыму

"Правоохранители" государства-оккупанта провели обыск в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, после чего его увезли в неизвестном направлении. Накануне "правоохранители" провели обыски в домах еще двух крымских татар. Местонахождение трех "задержанных" до сих пор неизвестно", – сообщили в ведомстве.

Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, а второй – ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Пророссийские силовики пришли с обыском к Джелялову 4 сентября, его увезли на синем микроавтобусе Volkswagen. 3 сентября силовики с нашивками ФСБ изъяли технику в ходе обыска в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Мужчину увезли, его супруга написала заявление о похищении в полицию.