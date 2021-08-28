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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве 15 тыс. ботов работали против Крымской платформы. Деньги получали из России – СБУ

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В помещении, где работала ботоферма, нашли 300 модемов и тысячи сим-карт
В помещении, где работала ботоферма, нашли 300 модемов и тысячи сим-карт
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины 28 августа заявила, что киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве мощную ботоферму, которая занималась дискредитацией Крымской платформы.

"Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом. По заданию своих "кураторов злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и TikTok", – говорится в релизе, опубликованном на сайте СБУ.

В спецслужбе сообщили, что администраторы ботофермы управляли 15 тыс. ботов – анонимных аккаунтов в соцсетях. От имени этих аккаунтов распространяли откровенную дезинформацию и искаженные факты.

По данным СБУ, среди организаторов ботофермы – четверо жителей Киева.

"Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы. Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории России через запрещенные в Украине электронные платежные системы", – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях, где работала ботоферма, нашли:

  • 300 модемов;
  • несколько тысяч сим-карт разных операторов мобильной связи;
  • десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

СБУ расследует деятельность ботофермы по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. В релизе не уточняется, задержаны ли фигуранты, но указано, что ботоферму ликвидировали.

Днем ранее СБУ сообщала о разоблачении интернет-агитаторов спецслужб РФ, которые занимались дискредитацией Крымской платформы. Агитаторы, по данным СБУ, публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, СБУ, Украина, компьютеры, соцсети, спецслужбы, боты, Служба безопасности Украины, дезинформация, соцсеть, Крымская платформа
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