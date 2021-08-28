В Киеве 15 тыс. ботов работали против Крымской платформы. Деньги получали из России – СБУ

В помещении, где работала ботоферма, нашли 300 модемов и тысячи сим-карт Фото: ssu.gov.ua

"Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом. По заданию своих "кураторов злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и TikTok", – говорится в релизе, опубликованном на сайте СБУ.

В спецслужбе сообщили, что администраторы ботофермы управляли 15 тыс. ботов – анонимных аккаунтов в соцсетях. От имени этих аккаунтов распространяли откровенную дезинформацию и искаженные факты.

По данным СБУ, среди организаторов ботофермы – четверо жителей Киева.

"Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы. Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории России через запрещенные в Украине электронные платежные системы", – говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях, где работала ботоферма, нашли:

300 модемов;

несколько тысяч сим-карт разных операторов мобильной связи;

десятки мобильных терминалов и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua



СБУ расследует деятельность ботофермы по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. В релизе не уточняется, задержаны ли фигуранты, но указано, что ботоферму ликвидировали.

Днем ранее СБУ сообщала о разоблачении интернет-агитаторов спецслужб РФ, которые занимались дискредитацией Крымской платформы. Агитаторы, по данным СБУ, публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".