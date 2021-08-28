В Киеве 15 тыс. ботов работали против Крымской платформы. Деньги получали из России – СБУ

"Вражеская интернет-агентура использовала ее для дискредитации нашего государства перед международным сообществом. По заданию своих "кураторов злоумышленники распространяли через соцсети антиукраинские лозунги и дезинформацию о результатах проведения Крымской платформы. Основная деятельность злоумышленников была сфокусирована на сетях Facebook, Instagram и TikTok", – говорится в релизе, опубликованном на сайте СБУ.
В спецслужбе сообщили, что администраторы ботофермы управляли 15 тыс. ботов – анонимных аккаунтов в соцсетях. От имени этих аккаунтов распространяли откровенную дезинформацию и искаженные факты.
По данным СБУ, среди организаторов ботофермы – четверо жителей Киева.
"Для осуществления информационно-подрывных операций они переоборудовали помещение одного из офисов в центральном районе столицы. Деньги за "публикации" злоумышленники получали с территории России через запрещенные в Украине электронные платежные системы", – говорится в сообщении.
Во время обысков в помещениях, где работала ботоферма, нашли:
СБУ расследует деятельность ботофермы по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. В релизе не уточняется, задержаны ли фигуранты, но указано, что ботоферму ликвидировали.
Днем ранее СБУ сообщала о разоблачении интернет-агитаторов спецслужб РФ, которые занимались дискредитацией Крымской платформы. Агитаторы, по данным СБУ, публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".
Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".
Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.