Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2021
 
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"Покажи гада, будем мстить!" Jerry Heil пожаловалась на атаку 4 тыс. "тайских ботов"

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Jerry Heil попросила помощи у своих подписчиков
Jerry Heil попросила помощи у своих подписчиков
Фото: thejerryheil / Instagram

Украинская певица и автор песен Jerry Heil пожаловалась на атаку "тайских ботов". По ее словам, накануне "какая-то скотыняка" искусственно накрутила на ее страницу в Instagram больше 4 тыс. фиктивных подписчиков, что, согласно правилам соцсети, может привести к закрытию аккаунта, несмотря на то, что у Jerry Heil больше 180 тыс. подписчиков.

30 июля певица написала в Instagram:

"Представляете? Вчера на мой профиль налетела саранча ботов! Какая-то скотыняка накрутила мне вчера плюс 4 тыс. тайских подписчиков. Хуже всего то, что:
1. Я знаю, кто это, если честно. Потому что после моих Instagram Stories человек себя проявил.
2. Мне пришлось закрыть профиль, а это аннулирует статистические данные. А мне нужно показывать партнерам отчеты...
3. У большинства блогеров, если хейтеры таким образом гадят им под дверь, в профиле происходит статистическая запятая, потому алгоритмы Instagram думают, что раз накрутка, то ты и не человек вовсе, а магазин галимый".

Jerry Heil подчеркнула, что она точно не магазин и точно "не галимый", и попросила помощи у своих подписчиков.

"Очень прошу очень активно навалиться своими лайками на все посты, чтобы Instagram видел, что у меня живые подписчики, а не пустые тайские страницы. Во имя всего хорошего, что между нами было, есть и будет! Панды, вперед", – завершила певица пост, который к моменту выхода новости лайкнули больше 7 тыс. раз.

"Можно в вашем магазине красивую песню заказать?" – пошутила в комментариях певица Алина Гросу.

"Яна, покажи того гада! Будем мстить все вместе!" – призвала katrinkhmiletska.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни "#Охрана_Отмєна".

Теги: Instagram, боты, Jerry Heil
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