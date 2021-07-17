  Помирила Могилевская. Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили совместный трек "Плакса"

В основе песни "Плакса" – история двух вымышленных влюбленных по имени Таня и Даня. Они любят друг друга, но общаются на разных языках любви. Из-за этого между ними накапливаются недоразумения, которые всегда мешают любви.

"Песня о знакомой каждому ситуации. Он задаривает ее подарками, цена которых для нее ничего не значит, потому что она мечтает увидеть подтверждение их любви штампом из ЗАГСа. Она, в свою очередь, готова закормить его борщами до отвала, не понимая, что для него с любимой и "Мивина" – блюдо богов! И пока она не осознает, действительно ли хочет угождать общественным представлениям об отношениях, за слезами плакса не увидит, что счастье уже здесь", – говорит Jerry Heil о треке.

"На самом деле я большая поклонница творчества Jerry Heil. Месяц назад я сидела и думала о том, как нам объединить наши силы и музыкальные вкусы – и сделать классную коллабу. Наконец это произошло. Я считаю, что это очень крутой и качественный украиноязычный продукт, а сегодня это большая редкость", – добавила Тринчер.

"Плакса" – первая совместная работа Jerry Heil и Тринчер. Ее премьере предшествовал скандал, причиной которого стал случайный "слив" переписки. Тринчер снялась в откровенной фотосессии и послала Jerry Heil снимки в частной переписке. Готовясь к релизу и все время находясь на съемках нового звездного шоу "Поют все", Jerry "заработалась" и случайно выставила в Instagram Stories скриншот с этими фото. В результате между девушками возникла ссора, которую очень быстро подхватили их поклонники и СМИ. Но в итоге певицы помирились и возобновили дружеские отношения. Примирению активно способствовала певица Наталья Могилевская, которая вместе с ними принимала участие в съемках "Поют все".

ВИДЕО

Видео: Jerry Heil / YouTube