Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео

"Придумали с Jerry Heil что-то очень интересное ко Дню Независимости. Листайте и смотрите, как прошла первая репетиция", – призвал своих подписчиков Зибров.

Он приложил к посту не только совместное фото с певицей, но и короткое видео, на котором носит Jerry Heil на руках и поет ей песню Юрия Антонова "Мечты сбываются и не сбываются…".

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"Моя мама сейчас мне будет завидовать. Отгадайте, с кем я выступаю в этом году на День Независимости?" – в свою очередь спросила у своих Instagram-подписчиков Jerry Heil.

Видео певицы уже набрало больше 30 тыс. просмотров. "Ой, Паша!", "Пощекотал легендарными зибро-усиками", "Круто", "Отлично прошла репетиция", – оставили комментарии пользователи соцсети.

View this post on Instagram A post shared by * YouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)