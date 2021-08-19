Зыгарь: Мы, сотрудники телеканала "Дождь", стали фашистами еще до того, как другие люди ими стали

Зыгарь: В 2014 году мы испытали какой-то невероятный наплыв того, что сейчас известно как боты, тролли. На нас отрабатывались все эти приемы Фото: Михаил Зыгарь / Facebook

Вопрос касался блокады Ленинграда (сейчас – Санкт-Петербург) во время Второй мировой войны и звучал так: "Надо ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?". Как отметил Гордон, до того момента, когда вопрос сняли с сайта канала, на него положительно успели ответить 54% участников опроса.

"Я должен сказать, что этот вопрос принадлежит великому русскому, советскому писателю Виктору Астафьеву. Так и было в программе: ведущие напомнили, что в своем эссе Астафьев задавался таким вопросом. "А как вы сейчас отнесетесь к такой постановке вопроса Виктором Астафьевым?" – уточнил Зыгарь.

Вопрос транслировали накануне 60-летнего юбилея освобождения города от блокады. По мнению Зыгаря, сам вопрос не важен в ситуации вокруг канала.

"Это не причина, а повод. Потому что, действительно, в момент этой программы мы испытали какой-то невероятный наплыв того, что сейчас известно как боты, тролли… Тогда эти все факторы, причуды сегодняшней жизни были малоизвестны. На нас отрабатывались все эти приемы. Я был подписан на любые упоминания телеканала "Дождь" в Twitter, и вдруг вечером в воскресенье вдруг вижу, что у меня раскаляется телефон, потому что сыплются какие-то твиты про "Дождь". Я их открываю – и вижу бездну каких-то проклятий от Олега Газманова, Надежды Бабкиной и еще каких-то людей, которых я никогда не мог заподозрить в том, что в воскресенье вечером они будут смотреть историческую программу на телеканале "Дождь". [Они просто принимали участие] во флешмобе. В заранее организованной кампании. Причем в ту же секунду тысячи людей вдруг начали шеймить", – пояснил он.

Скандал стал поводом для отключения канала из кабельных сетей, отметил Зыгарь.

"Это выглядело отчасти даже изящно. Власть ничего как бы не сделала... Конечно, мы знаем, что из Администрации президента позвонили каждому владельцу каждой кабельной сети, каждому владельцу спутникового оператора. И один за другим кабельные и спутниковые операторы отключили телеканал. [Ушла реклама], параллельно была очень мощная кампания в федеральных СМИ, по всем телеканалам говорили: "Смотрите, они фашисты, раз они задают такой вопрос. Кто может позволить себе задать такой вопрос? Только фашисты". Так что мы, сотрудники телеканала, стали фашистами еще до того, как другие люди стали фашистами", – добавил российский журналист.

Гордон продолжил его мысль и уточнил, что сотрудники канала "Дождь" стали "фашистами" до того, как этим словом начали называть в РФ украинцев.

"Я не хотел указывать на вас. Но вот, собственно, рекламодатели ушли после того, как по всем телеканалам нас назвали фашистами. А потом еще мы потеряли примерно 90% аудитории в течение месяца", – отреагировал Зыгарь.

Он рассказал, что через год виртуальный персонаж "Шалтай-Болтай" слил тайную переписку одного из сотрудников Кремля, подтверждающую, что кампания против канала была организованной.

"Шалтай-Болтай". Это некий аналог Джулиана Ассанжа, наверное, который периодически сливал какие-то тайные переписки кремлевских обитателей. И я помню, что была слита очень достоверная переписка между одним из сотрудников Кремля по имени Тимур Прокопенко... Не помню… И там было очень четко расписано, как должна быть организована кампания против "Дождя": когда кто выходит, когда из-за угла выходит Надежда Бабкина, а тут Государственная дума, а тут возмущаются доярки, а тут подхватывают ткачихи, а вот тут ассоциация кабельных операторов, а вот тут спутниковые операторы... И эта партитура была во многих письмах описана очень подробно. Если верить тем письмам, которые мы читали, то руководителями всей этой кампании были Вячеслав Володин и Алексей Громов, первые заместители главы администрации президента", – добавил Зыгарь.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube