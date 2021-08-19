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Зыгарь: Печальный образ Нарусовой, теперь уже вдовы Собчака, – пример для Путина, что не надо выводить жену под камеры

 
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Зыгарь: Трагическое поражение Анатолия Собчака в 1996 году это просто учебник, на который Путин смотрел и, может, смотрит до сих пор
Зыгарь: Трагическое поражение Анатолия Собчака в 1996 году – это просто учебник, на который Путин смотрел и, может, смотрит до сих пор
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский журналист и писатель Михаил Зыгарь считает, что президент РФ Владимир Путин при выстраивании личного имиджа оглядывается на своего учителя, политика Анатолия Собчака, как на пример, как не надо делать. Об этом журналист рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон спросил у Зыгаря, почему, на его взгляд, Путин не женится. Писатель признал, что не знает этого, но выдвинул свою версию. 

"У меня про это есть в последней книжке: для него важным примером, на который он оглядывается, когда делает выводы, как не надо, является его учитель Анатолий Собчак. И трагическое поражение Анатолия Собчака в 1996 году на выборах губернатора Петербурга – это просто учебник, на который Путин смотрел и, может, смотрит до сих пор. Он сделал из него максимум выводов. Потому что у него на глазах человек потерял власть – и его жизнь полетела под откос", – рассказал Зыгарь.

Так, отметил журналист, Собчак "выводил на первый план свою жену", СМИ уделяли ей много времени, а ее непопулярность вредила политику. Кроме того, Собчак позволял функционировать независимым телеканалам и независимым СМИ и принял участие в дебатах против своего главного соперника на выборах в губернаторы Санкт-Петербурга – Владимира Яковлева. 

"Собчак делал многое, что делает нормальный западный демократический политик. И все это привело его к поражению. Поэтому это вычеркнуто из правил поведения Владимира Путина. Конечно же, печальный образ Людмилы Нарусовой, теперь уже вдовы Анатолия Собчака, – пример для Владимира Путина, что не надо выводить семью под камеры", – считает Зыгарь.

Зыгарь: Страх перед полицией и силовиками – самое сильное чувство, которое испытывают люди в России. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Анатолий Собчак родился 10 августа 1937 года в Чите. Скончался 19 февраля 2000 года в гостинице "Русь" в Светлогорске, по официальному заключению, от острой сердечной недостаточности. Существуют версии о его убийстве.

Собчак занимал должность мэра Санкт-Петербурга с июня 1991 года по июнь 1996 года. Путин был помощником Собчака.

Должность президента РФ Путин занимает с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Владимир и Людмила Путины поженились в 1983 году. Спустя 30 лет, в 2013-м, они объявили, что решили развестись.

По данным СМИ, Путина вышла замуж за главу Центра развития межличностных коммуникаций Артура Очеретного, который младше нее на 21 год.

Ранее российские и западные таблоиды писали, что у Путина есть личные отношения с известной российской гимнасткой, бывшим депутатом Госдумы России Алиной Кабаевой.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Людмила Нарусова, политика, Анатолий Собчак, семья, Михаил Зыгарь
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