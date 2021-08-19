Продвигали идеи "Новороссии" и "Малороссии". СБУ сообщила о разоблачении в Луцке ботофермы, финансируемой из РФ

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России". Для сокрытия противоправной деятельности они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи. "Технику" разместили по шести подпольными адресам", – говорится в сообщении.

По данным следствия, деньги организаторы получали из РФ в иностраннной валюте через российские платежные системы.

"Установлено, что один из организаторов ботофермы – житель областного центра. Для распространения в интернете деструктивных публикаций они создали тысячи фейковых аккаунтов", – проинформировали в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, банковские карты, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи, финансовые документы и другие материалы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.