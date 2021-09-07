Корниенко: Мы уже внесли один законопроект по Крымской платформе. Но нужны и серьезные системные проекты законов

Корниенко: Один законопроект мы уже внесли, просим его поддержать на следующей пленарной неделе Фото: sluga-narodu.com

Он отметил, что в Раду уже внесен один законопроект по Крымской платформе.

"Один законопроект мы уже внесли, просим его поддержать на следующей пленарной неделе. Он небольшой – по поводу самого офиса Крымской платформы. Но понятно, что нужны и серьезные системные законопроекты", – сказал Корниенко.

Чтобы обсудить такие проекты закона, в парламент на час вопросов к правительству 10 сентября пригласили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.