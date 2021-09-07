ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Корниенко: Мы уже внесли один законопроект по Крымской платформе. Но нужны и серьезные системные проекты законов

Корниенко: Один законопроект мы уже внесли, просим его поддержать на следующей пленарной неделе
Корниенко: Один законопроект мы уже внесли, просим его поддержать на следующей пленарной неделе
Фото: sluga-narodu.com

Для поддержки Крымской платформы Верховная Рада должна принять системные законопроекты. Об этом заявил первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко 7 сентября на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что в Раду уже внесен один законопроект по Крымской платформе.

"Один законопроект мы уже внесли, просим его поддержать на следующей пленарной неделе. Он небольшой – по поводу самого офиса Крымской платформы. Но понятно, что нужны и серьезные системные законопроекты", – сказал Корниенко.

Чтобы обсудить такие проекты закона, в парламент на час вопросов к правительству 10 сентября пригласили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли Совместную декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная Рада 23 августа приняла постановление (№5775) об обращении к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств для усиления сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ. Постановление Рады поддержали 283 народных депутата, трое не голосовали. В пояснительной записке говорится, что принятие документа является важным шагом по укреплению законодательного обеспечения отпора внешней агрессии против Украины, направленным на деоккупацию АР Крым и города Севастополя. 

26 августав  Раду внесли проект закона №5867 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно организационных вопросов работы Крымской платформы".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Крым, Александр Корниенко, Крымская платформа
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