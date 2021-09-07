Рада пригласила Кулебу на час вопросов к правительству 10 сентября

Сам Разумков предлагал пригласить в парламент министра здравоохранения Виктора Ляшко в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Также нардепы предлагали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил пригласить Кулебу.

"Что касается часа вопросов к правительству и деятельности правительства, мы хотели бы пригласить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. У нас было два серьезных международных события за это время: Крымская платформа и визит президента [Владимира Зеленского] в США. Думаю нам как Верховной Раде нужно услышать, какие у нас есть задачи, возможно, законодательные, по реализации соглашений, заключенных на высшем уровне, по реанимации Комиссии стратегического партнерства [Украины и США], и, конечно, Крымская платформа – что мы делаем в направлении юридического сопрвоождения этого процесса", – сказал он.

Большинство глав фракций и групп поддержали приглашение Кулебы.

"Тогда согласно регламенту по предложению "Слуги народа" приглашаем Кулебу", – сказал глава парламента.