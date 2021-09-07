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ПОЛИТИКА

Рада пригласила Кулебу на час вопросов к правительству 10 сентября

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Кулебу пригласили в Раду
Кулебу пригласили в Раду
Фото: EPA

Верховная Рада пригласила на час вопросов к правительству в пятницу, 10 сентября, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета глав депутатских фракций и группа 7 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сам Разумков предлагал пригласить в парламент министра здравоохранения Виктора Ляшко в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. Также нардепы предлагали пригласить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил пригласить Кулебу.

"Что касается часа вопросов к правительству и деятельности правительства, мы хотели бы пригласить министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. У нас было два серьезных международных события за это время: Крымская платформа и визит президента [Владимира Зеленского] в США. Думаю нам как Верховной Раде нужно услышать, какие у нас есть задачи, возможно, законодательные, по реализации соглашений, заключенных на высшем уровне, по реанимации Комиссии стратегического партнерства [Украины и США], и, конечно, Крымская платформа – что мы делаем в направлении юридического сопрвоождения этого процесса", – сказал он.

Большинство глав фракций и групп поддержали приглашение Кулебы.

"Тогда согласно регламенту по предложению "Слуги народа" приглашаем Кулебу", – сказал глава парламента.

Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом 1 сентября. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ. 

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Александр Корниенко, Кабмин, Крымская платформа
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