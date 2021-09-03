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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Возвращение Крыма в Украину должно стать ведущей темой для украинских медиа – НСЖУ

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Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей в 2014 году
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей в 2014 году
Фото: pixabay.com

Начало работы Крымской платформы – сигнал для журналистского сообщества Украины к более активному освещению тем, связанных с Крымом. Об этом в Facebook 3 сентября написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Он сообщил, что секретариат НСЖУ принял об этом соответствующий документ.

"Вопрос деоккупации Крыма, ситуация на полуострове и нарушение прав украинцев на оккупированной территории должны стать приоритетом не только для международных партнеров Украины, но и для украинских медиа", – отметили в обращении.

Инициировал принятие обращения и разработку рекомендаций украинский журналист, бывший политзаключенный Кремля Николай Семена, которого избрали секретарем НСЖУ.  

В союзе обратили внимание на то, что интерес украинских СМИ к жизни на оккупированном Россией полуострове ослабел в том числе из-за проблем с получением информации. Украинские журналисты не могут свободно работать в Крыму, а независимых гражданских журналистов оккупационные власти преследуют.

"Наша цель и наша обязанность – донести до украинского и международного сообщества информацию о нарушении прав и свобод человека; о преступлениях оккупационных властей против крымчан, против украинской собственности, экономики, гуманитарной и экологической сфер Крыма; о нарушении норм международного права; способствовать развенчанию фейков о согласии народа Крыма на оккупацию", – заявили в НСЖУ.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4286274298124068

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

Теги: Россия, Крым, Украина, НСЖУ, Сергей Томиленко, Крымская платформа
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