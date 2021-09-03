Возвращение Крыма в Украину должно стать ведущей темой для украинских медиа – НСЖУ

Он сообщил, что секретариат НСЖУ принял об этом соответствующий документ.

"Вопрос деоккупации Крыма, ситуация на полуострове и нарушение прав украинцев на оккупированной территории должны стать приоритетом не только для международных партнеров Украины, но и для украинских медиа", – отметили в обращении.

Инициировал принятие обращения и разработку рекомендаций украинский журналист, бывший политзаключенный Кремля Николай Семена, которого избрали секретарем НСЖУ.

В союзе обратили внимание на то, что интерес украинских СМИ к жизни на оккупированном Россией полуострове ослабел в том числе из-за проблем с получением информации. Украинские журналисты не могут свободно работать в Крыму, а независимых гражданских журналистов оккупационные власти преследуют.

"Наша цель и наша обязанность – донести до украинского и международного сообщества информацию о нарушении прав и свобод человека; о преступлениях оккупационных властей против крымчан, против украинской собственности, экономики, гуманитарной и экологической сфер Крыма; о нарушении норм международного права; способствовать развенчанию фейков о согласии народа Крыма на оккупацию", – заявили в НСЖУ.