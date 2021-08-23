Крымского журналиста, бывшего политзаключенного Кремля Семену избрали секретарем НСЖУ – Томиленко

Оккупанты в Крыму в 2017 году приговорили Семену за "призывы к нарушению территориальной целостности России" Фото: ua.krymr.com

Решение об избрании Семены секретарем НСЖУ приняло правление организации накануне саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве. Томиленко сообщил, что секретарь будет координировать усилия НСЖУ в помощи крымским журналистам.

"НСЖУ занимает однозначную и твердую позицию в вопросах деоккупации Крыма и части Донбасса, а помощь коллегам, пострадавшим в результате оккупации и боевых действий, является одним из приоритетов деятельности Союза. В свое время мы проводили масштабные кампании солидарности с Николаем Семеной, которого преследовали в Крыму и которому решением российского суда запретили заниматься журналистской деятельностью. Хорошо, что наш коллега таки на свободе в Киеве, но актуальна солидарность с заключенными крымскотатарскими гражданскими журналистами – арестованным в Крыму фрилансером Владиславом Есипенко, осужденным журналистом Алексеем Бессарабовым", – заявил Томиленко.