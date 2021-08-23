Крымского журналиста, бывшего политзаключенного Кремля Семену избрали секретарем НСЖУ – Томиленко

Решение об избрании Семены секретарем НСЖУ приняло правление организации накануне саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве. Томиленко сообщил, что секретарь будет координировать усилия НСЖУ в помощи крымским журналистам.
"НСЖУ занимает однозначную и твердую позицию в вопросах деоккупации Крыма и части Донбасса, а помощь коллегам, пострадавшим в результате оккупации и боевых действий, является одним из приоритетов деятельности Союза. В свое время мы проводили масштабные кампании солидарности с Николаем Семеной, которого преследовали в Крыму и которому решением российского суда запретили заниматься журналистской деятельностью. Хорошо, что наш коллега таки на свободе в Киеве, но актуальна солидарность с заключенными крымскотатарскими гражданскими журналистами – арестованным в Крыму фрилансером Владиславом Есипенко, осужденным журналистом Алексеем Бессарабовым", – заявил Томиленко.
22 сентября 2017 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России".
18 декабря апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.
В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.
14 января 2020 года Железнодорожный суд Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости. После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.
18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.