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Крымского журналиста, бывшего политзаключенного Кремля Семену избрали секретарем НСЖУ – Томиленко

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Оккупанты в Крыму в 2017 году приговорили Семену за "призывы к нарушению территориальной целостности России"
Оккупанты в Крыму в 2017 году приговорили Семену за "призывы к нарушению территориальной целостности России"
Фото: ua.krymr.com

Украинского журналиста, бывшего политзаключенного Кремля Николая Семену избрали секретарем Национального союза журналистов Украины. Об этом в Facebook 23 августа сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Решение об избрании Семены секретарем НСЖУ приняло правление организации накануне саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве. Томиленко сообщил, что секретарь будет координировать усилия НСЖУ в помощи крымским журналистам.

"НСЖУ занимает однозначную и твердую позицию в вопросах деоккупации Крыма и части Донбасса, а помощь коллегам, пострадавшим в результате оккупации и боевых действий, является одним из приоритетов деятельности Союза. В свое время мы проводили масштабные кампании солидарности с Николаем Семеной, которого преследовали в Крыму и которому решением российского суда запретили заниматься журналистской деятельностью. Хорошо, что наш коллега таки на свободе в Киеве, но актуальна солидарность с заключенными крымскотатарскими гражданскими журналистами – арестованным в Крыму фрилансером Владиславом Есипенко, осужденным журналистом Алексеем Бессарабовым", – заявил Томиленко.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4252656441485854

Контекст:

22 сентября 2017 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России".

18 декабря апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года Железнодорожный суд Симферополя удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости. После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: журналисты, НСЖУ, Николай Семена, Сергей Томиленко
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