Бывшие узники Кремля создают в Украине собственную платформу

Основателями платформы "Освобождение заключенных" стали 17 украинцев, которые стали жертвами политических преследований со стороны России.

Основатели платформы обещают рассказать о ее целях 4 марта Фото: Ігор Гриб / Facebook

В Украине создается платформа "Освобождение заключенных". Об этом 21 февраля сообщил в Facebook Игорь Гриб, отец бывшего политзаключенного Павла Гриба.

"Основатели платформы: [бывшие политзаключенные] Олег Сенцов, Герой Украины Владимир Жемчугов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Ахтем Чийгоз, Станислав Асеев, Александр Кольченко, Владимир Балух, Игорь Козловский, Евгений Панов, Ильми Умеров, Николай Семена, Исмаил Рамазанов, Александр Шумков, Игорь Мовенко", – написал он.

Презентация платформы анонсирована на 4 марта в присутствии представителей православной, греко-католической и мусульманской церквей.

Игорь Гриб отметил, что будет сделано заявление "о цели и задаче платформы, путях освобождения заключенных".

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года между Украиной и боевиками "ЛДНР". Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. Он не состоялся до сих пор.

По состоянию на октябрь 2020 года в России, по данным МИД Украины, по политическим мотивам удерживаются 76 украинцев.