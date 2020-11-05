У здания ФСБ в Москве активисты устроили перформанс с "казнью Христа" в поддержку политзаключенных

У здания ФСБ в российской столице известный своими перформансами активист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку политзаключенных.

Сегодня вечером в Москве у главного здания ФСБ на Лубянке активисты устроили акцию в поддержку политзаключенных. Об этом сообщает издание Znak.com.

В ходе перформанса активиста Павла Крисевича в образе Иисуса Христа подожгли другие активисты, одетые в плащи с надписью "ФСБ". Издание пишет, что вокруг креста лежали горящие тома уголовных дел.

На Лубянке сейчас так pic.twitter.com/mHqAeEYte6 — Илья Яшин (@IlyaYashin) November 5, 2020

Znak.com пишет, что Крисевич известен и другими провокационными перформансами. Например, у здания Люблинского районного суда Москвы, где слушалось дело "Нового величия", Крисевич "зарезал" манекена в образе полицейского, пояснив, что таким образом совершил "жертвоприношение". После этого активиста и его соратников задержали.