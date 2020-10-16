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Отравление Навального организовали в ФСБ, но цели убить его не было – СМИ

Операция по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального была разработана в ФСБ России. Но его не собирались убивать, этот инцидент должен был заставить политика покинуть Россию, пишет The Guardian.

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Навального отравили 20 августа
Навального отравили 20 августа
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Западные службы безопасности в частном порядке пришли к выводу, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального организовало ФСБ страны, а инициатором был Кремль. Такой вывод был сделан спецслужбами Великобритании, Германии и Франции, пишет издание The Guardian.

На основании этого заключения страны Евросоюза и Великобритания 15 октября ввели санкции против главы ФСБ Александра Бортникова. В решении о санкциях говорилось, что руководитель российской спецслужбы "оказывал поддержку" людям, которые отравили Навального или имели к этому отношение.

По данным двух источников издания, отравление было предпринято Второй службой ФСБ, отвечающей за борьбу с терроризмом, экстремизмом и внутренними политическими угрозами. Собеседники газеты говорят, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а для того, чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить покинуть Россию.

Вторую службу ФСБ возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Санкт-Петербурга. Он знает Путина с 1990-х годов и считается его давним доверенным лицом.

Британские источники, говорившие с центром "Досье" Михаила Ходорковского, считают, что для отравления Навального намеренно выбрали вещество из группы "Новичок". В распоряжении ФСБ есть множество ядов, в том числе неизвестных. Если бы российские спецслужбы хотели убить Навального, то сделали бы это, говорят собеседники издания.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Россия, Германия, Франция, Великобритания, Алексей Навальный, ФСБ, спецслужбы, отравление Навального
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