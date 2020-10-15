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"Ничего, кроме сожаления, не вызывает". Россия отреагировала на санкции ЕС из-за отравления Навального

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал санкции Евросоюза и Великобритании из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "сознательным недружественным шагом".

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ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции из-за отравления Навального
ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции из-за отравления Навального
Фото: EPA

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что Россия на новые санкции Евросоюза даст ответ, "который будет наилучшим образом соответствовать ее интересам". Об этом пишет ТАСС.

По оценке пресс-секретаря российского лидера, новые санкции ЕС в отношении России являются сознательным недружественным шагом.

На его взгляд, "печальная сторона этого вопроса заключается в том, что никакая логика в подобном решении не просматривается".

Песков также подчеркнул, что "решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает", пишет "Медуза".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".

Теги: Россия, Великобритания, санкции, Алексей Навальный, Дмитрий Песков, Евросоюз, отравление Навального
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