"Пустые стулья". В Киеве прошла акция поддержки украинских политзаключенных

На Софийской площади в Киеве активисты расставили пустые стулья с именами заключенных украинцев: Дениса Кащука, Валерия Матюшенко, Марлена Асанова, Елены Пех, Османа Арифмеметова, Тимура Ибрагимова и Юрия Гордийчука.

Во время акции известные украинские журналисты, актеры, музыканты и писатели рассказали истории заключенных Фото: bykvu.com

На Софийской площади в Киеве состоялась правозащитная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также удерживаемых на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает "Укринформ".

Участие в акции приняли известные украинские актеры, музыканты, писатели и журналисты.

Цель мероприятия – напомнить украинцам и мировому сообществу о незаконно заключенных в России и Крыму по политическим мотивам украинцах, а также призвать представителей власти использовать каждую возможность для их освобождения.

В рамках акции на Софийской площади расставили пустые стулья с именами заключенных украинцев: Дениса Кащука, Валерия Матюшенко, Марлена Асанова, Елены Пех, Османа Арифмеметова, Тимура Ибрагимова и Юрия Гордийчука.

Во время акции известные украинские журналисты, актеры, музыканты и писатели рассказали истории этих людей. В частности, участие в мероприятии приняли писатель Андрей Курков, актеры Антонина Хижняк, Олеся Жураковская и Ахтем Сеитаблаев, музыкант Александр Сидоренко (Фоззи), журналисты Юрий Макаров и Вахтанг Кипиани.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По состоянию на октябрь, Россия удерживает 76 граждан Украины "по политическим мотивам".