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В НСЖУ призвали Зеленского поддержать крымского журналиста и политзаключенного Семену

Украинский журналист и политзаключенный Николай Семена, который покинул аннексированный Россией Крым и проживает в Киеве, нуждается в финансовой поддержке, говорится в обращении Национального союза журналистов к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Ситуация, в которой оказался Семена, требует безотлагательного вмешательства со стороны власти, считают в НСЖУ
Ситуация, в которой оказался Семена, требует безотлагательного вмешательства со стороны власти, считают в НСЖУ
Фото: Sergiy Tomilenko / Facebook

Национальный союз журналистов Украины обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом предусмотреть средства для приобретения жилья и назначить президентскую стипендию украинскому журналисту и политзаключенному Николаю Семене. Обращение опубликовано на сайте НСЖУ.

В 2020 году Семена покинул аннексированный Россией Крым и в настоящее время проживает с женой в съемной квартире в Киеве, для супругов-пенсионеров это очень значительные расходы, говорится в тексте обращения.

"Журналист, оставив полуостров с одним чемоданом вещей и ноутбуком, вынужден был обустраиваться на новом месте. Сегодня Николай Михайлович за свой счет снимает жилье для себя и своей жены, которая наконец смогла оставить полуостров. Для супругов-пенсионеров это значительная сумма ежемесячно... Ситуация, в которой оказался журналист-переселенец, требует безотлагательного вмешательства со стороны власти", – отметил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ отметили, что Семена продолжает писать о ситуации в аннексированном Россией Крыму и участвует в мероприятиях солидарности с политзаключенными, преследуемыми РФ.

В прошлом году НСЖУ уже подавала кандидатуру Семены для присуждения ему президентской стипендии, однако указ до сих пор не подписан, говорится в сообщении.

"Эти конкретные дела – это и есть признание высокой цены свободного, правдивого слова в оккупированном Крыму, которую заплатил Николай Семена", – подчеркнули в НСЖУ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд Симферополя" приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России".

18 декабря апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года "Железнодорожный суд Симферополя" удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости. После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.

Теги: Россия, Крым, Украина, аннексия, призыв, стипендии, политзаключенные, лечение, указ, журналисты, жилье, НСЖУ, финансы, президент, Николай Семена, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины, обращение
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