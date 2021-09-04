Резников: Отказ России освободить захваченных в оккупированном Крыму и в ОРДЛО людей – основание усилить санкции

Резников о действиях оккупантов РФ в Крыму: Это – пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержку Украины Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

В ведомстве отметили, что в последние дни произошло пять незаконных обысков и ряд задержаний крымских татар. В частности, 4 сентября был задержан замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, которого вывезли в помещение "управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю".

Резников заявил, что все причастные к этим преступлениям будут установлены и понесут наказание.

"Сейчас я хочу обратить особое внимание наших международных партнеров на заоблачный цинизм происходящего. Очередные захваты произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении с правами человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Где как раз говорится о преступлениях РФ и системном давлении на украинцев и крымских татар", - заявил вице-премьер.

Он отметил, что Джелялов был участником саммита Крымской платформы, который прошел в Киеве 23 августа.

"Обыски и задержания – это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это – пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержку Украины. Возникает вопрос: как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ? Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей – это основание усилить международные санкции", – заявил Резников.