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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД Украины потребовал от России освободить Джелялова и других незаконно задержанных в Крыму украинцев

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В МИД Украины выразили "решительный протест" против действий оккупационных властей
В МИД Украины выразили "решительный протест" против действий оккупационных властей
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Россия как страна-оккупант обязана отпустить пятерых крымских татар, задержанных в последние два дня в оккупированном Крыму, и других незаконно удерживаемых жителей полуострова, заявили 4 сентября в Министерстве иностранных дел Украины.

"Российская Федерация как государство-оккупант в соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова. [...] Требуем от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", – говорится в заявлении.

В МИД выразили "решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3-го и 4 сентября".

"По имеющейся информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября – Азиз Ахтемов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов", – рассказали украинские дипломаты.

"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа, а также [как] очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова", – заявили в МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство Украины призвало международное сообщество "решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения им грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированных ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках Крымской платформы".

Контекст:

К Джелялову российские силовики пришли с обыском 4 сентября, его увезли на микроавтобусе.

После обыска в доме Джелялова прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Россия, Крым, Меджлис, МИД Украины, крымские татары, Нариман Джелялов, украинцы, задержание, дипломаты, обыски
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