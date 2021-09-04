"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям". Зеленский отреагировал на задержание замглавы Меджлиса

По мнению Зеленского, обысками у татар Россия реагирует на начало работы Крымской платформы Фото: EPA

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса", – написал он.

По мнению президента, таким образом РФ реагирует на начало работы Крымской платформы. Зеленский заявил, что все задержанные должны быть освобождены.

Окупанти в #Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи #КримськоїПлатформи. Всі затримані мають бути звільнені! pic.twitter.com/H5KfDOTuBe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021