МИД об аресте замглавы Меджилиса в Крыму: Оккупационные власти преследуют граждан Украины из-за поддержки Крымской платформы

Джапарова: Преследование граждан Украины за их поддержку деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел Фото: Emine Dzheppar / Facebook

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в Twitter, комментируя арест заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других крымчан.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

"Оккупационные российские власти Крыма построили целую систему политически мотивированных преследований всех, кто проявляет несогласие с временной оккупацией Крыма. Преследование граждан Украины за их поддержку деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел", – написала она.

Джелялов посещал саммит Крымской платформы.

"Были публичные заявления "руководства" Крыма о преследовании участников Крымской платформы, но, несмотря на подобные заявления и угрозы, я вернулся домой. Несмотря на существующее положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я абсолютно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом", – говорил он на заседании "суда" по избранию меры пресечения.