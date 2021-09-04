В Крыму задержали 40 крымских татар, пытавшихся узнать о судьбе задержанных соотечественников

"Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Также были задержаны два гражданских журналиста "Крымской солидарности", – говорится в сообщении.

Правозащитники начали публиковать фамилии задержанных, все они – крымские татары.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в Facebook, что в полицейские автобусы "насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пяти соотечественников".