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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму задержали 40 крымских татар, пытавшихся узнать о судьбе задержанных соотечественников

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Задержания прошли в Симферополе
Задержания прошли в Симферополе
Скриншот: Lutfiye Zudiyeva / Facebook

В Симферополе в оккупированном Россией Крыму 4 сентября задержали 40 человек, которые пришли к зданию, которое заняли представители ФСБ РФ. Об этом в Facebook проинформировало сообщество "Крымская солидарность".

"Около здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Также были задержаны два гражданских журналиста "Крымской солидарности", – говорится в сообщении.

Правозащитники начали публиковать фамилии задержанных, все они – крымские татары.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/268551734877588/

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в Facebook, что в полицейские автобусы "насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пяти соотечественников".

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4193797164048739

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали крымского татарина Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября – Азиза Ахтемова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли на микроавтобусе.

После обыска в доме Джелялова прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Теги: Крым, Симферополь, протесты, Рефат Чубаров, оккупация, ФСБ, крымские татары, автобус, Нариман Джелялов, задержание, женщины, Крымская солидарность, мужчины
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