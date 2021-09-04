Денисова об обысках и задержаниях в Крыму: Так называемые "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности

"Пять незаконных обысков за последние два дня провели сотрудники ФСБ России в жилье граждан Украины во временно оккупированном Крыму. Безосновательно задержан первый заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов и еще четыре крымских татарина – Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов. Их местонахождение до сих пор неизвестно", – написала она.

Омбудсмен сообщила, что сегодня в Симферополе возле здания с сотрудниками ФСБ задержали еще более 50 крымских татар (ранее сообщалось о 40), которые протестовали "против незаконных обысков и задержаний".

"Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения полиции во временно оккупированном Крыму, где их допрашивают без доступа адвокатов. [...] Своими действиями так называемые "правоохранители" нарушили презумпцию невиновности, права на свободу, личную неприкосновенность и правовую помощь", – считает Денисова.

По ее словам, "без согласованных действий Украины и международных партнеров" из задержанных украинцев "в очередной раз сделают "преступников" по сфабрикованным делам".

Денисова призвала международное сообщество повлиять на страну-агрессора и добиваться прекращения репрессий России в отношении коренного населения Крыма.