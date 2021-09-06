"Суд" в Крыму арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Джелялова

Джелялов: Я недавно посетил учредительный саммит Крымской платформы и, несмотря на угрозы преследования, вернулся домой Фото: Крымская солидарность / Facebook

О такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения, мотивировав это "тяжестью вменяемого преступления", защита просила отказать в удовлетворении ходатайства, уточнили активисты.

Джелялов тоже выступил на заседании суда.

"Я мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, но каждый раз, несмотря на подобные угрозы и просьбы покинуть территорию Крыма со стороны моих друзей, я возвращался домой, на свою родину. Недавно посетил учредительный саммит Крымской платформы, которая крайне негативно оценивается российскими властями. Были публичные заявления "руководства" Крыма о преследовании участников Крымской платформы, но несмотря на подобные заявления и угрозы, я вернулся домой. Несмотря на существующее положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я абсолютно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом. Меру пресечения в виде содержания под стражей считаю абсолютно ненужной. Вполне удовлетворительной мерой считаю домашний арест. Она вполне подходит для того, чтобы я мог по первому требованию явиться для проведения следственных действий и также мог исполнить обязанности главы семьи и сына, обеспечить комфортное проживание моей супруги и пожилых родителей. Домашний арест позволит мне все это сделать", – цитирует его "Крымская солидарность".

Как пишет проект "Крым.Реалии", Джелялов озвучил на заседании мнение, что российское обвинение хотело отправить его под арест, чтобы изолировать от общества.