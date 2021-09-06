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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Джелялова

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Джелялов: Я недавно посетил учредительный саммит Крымской платформы и, несмотря на угрозы преследования, вернулся домой
Джелялов: Я недавно посетил учредительный саммит Крымской платформы и, несмотря на угрозы преследования, вернулся домой
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Подконтрольный оккупационной администрации Крыма "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца – до 4 ноября – арестовал заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщила в Facebook правозащитная организация "Крымская солидарность".

О такой мере пресечения ходатайствовала сторона обвинения, мотивировав это "тяжестью вменяемого преступления", защита просила отказать в удовлетворении ходатайства, уточнили активисты. 

Джелялов тоже выступил на заседании суда. 

"Я мог подвергнуться этому уголовному преследованию еще с 2014 года, но каждый раз, несмотря на подобные угрозы и просьбы покинуть территорию Крыма со стороны моих друзей, я возвращался домой, на свою родину. Недавно посетил учредительный саммит Крымской платформы, которая крайне негативно оценивается российскими властями. Были публичные заявления "руководства" Крыма о преследовании участников Крымской платформы, но несмотря на подобные заявления и угрозы, я вернулся домой. Несмотря на существующее положение дел, а именно мое уголовное дело, с которым я абсолютно не согласен, у меня нет ни малейшего желания покидать Крым и свой собственный дом. Меру пресечения в виде содержания под стражей считаю абсолютно ненужной. Вполне удовлетворительной мерой считаю домашний арест. Она вполне подходит для того, чтобы я мог по первому требованию явиться для проведения следственных действий и также мог исполнить обязанности главы семьи и сына, обеспечить комфортное проживание моей супруги и пожилых родителей. Домашний арест позволит мне все это сделать", – цитирует его "Крымская солидарность". 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1488594248174693

Как пишет проект "Крым.Реалии", Джелялов озвучил на заседании мнение, что российское обвинение хотело отправить его под арест, чтобы изолировать от общества.

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

После этого в тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября братьев Азиза и Асана Ахтемовых арестовали на 60 суток, отцу Азиза Эскендеру Ахтемову дали 10 суток админареста, еще один его сын Артем Ахтемов получил 15 суток ареста, сообщает "Крым.Реалии".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Симферополь, Меджлис, арест, крымские татары, Нариман Джелялов, уголовное дело, Крымская солидарность, суд
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