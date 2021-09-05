В Крыму оккупанты держали Джелялова в наручниках и с мешком на голове – Чубаров

"По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками [...] Джелялов с момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", – написал он.

Ранее сегодня глава Меджлиса информировал в Facebook, что оккупационные власти полуострова вменяют ему статью Уголовного кодекса РФ "диверсия", предусмотренное наказание по которой – до 15 лет лишения свободы.

"Понятно, что инкриминирование Нариману Джелялову "террористической" статьи, наряду с расправой за его принципиальную, честную и несокрушимую позицию, которая им открыто отстаивается в течение всего периода российской оккупации Крыма, имеет также целью очередную попытку Кремля дискредитировать представительский орган коренного крымскотатарского народа – Меджлис", – заявил Чубаров.

По его данным, Джелялов отверг предъявленные ему подозрения как сфабрикованные и вымышленные, и отказался принимать участие в каких-либо следственных мероприятиях.

Чубаров отметил, что меру пресечения для Джелялова "суд" в Крыму будет избирать 6 сентября.