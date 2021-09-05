"Дикая даже по крымским меркам история". Среди десятков задержанных в Крыму – четыре журналиста

3–4 сентября в оккупированном Россией Крыму задержали до 50 человек Фото: Крымская солидарность / Facebook

Кроме замглавы Меджлиса Наримана Джелялова, в числе задержанных журналистов – бывший корреспондент газеты "Авдет" Асан Ахтемов и два журналиста "Крымской солидарности" и издания "Грани.RU" Айдер Кадыров и Нури Абдурешитов, уточнил глава НСЖУ.

"Таким образом, всего за одну волну новых репрессий российские спецслужбы подвергли обыскам и арестам сразу четырех журналистов. В целом же, по данным Крымскотатарского ресурсного центра, который мониторит ситуацию в Крыму, количество политзаключенных и преследуемых оккупационными властями (без новой волны) уже составило 230 человек, 162 из них – представители крымскотатарского народа. Среди всех репрессированных в Крыму более 15 – профессиональные и общественные журналисты, выполнявшие свой долг относительно информирования общества о состоянии дел", – написал Томиленко.

Он напомнил, что с 10 марта в СИЗО оккупированного Крыма незаконно удерживается журналист-фрилансер "Радіо Свобода" Владислав Есипенко.

"Национальный союз журналистов Украины требует от российских властей в оккупированном Крыму немедленно освободить незаконно задержанных журналистов и активистов, а не фабриковать новые дела против крымских татар, не противодействовать функционированию на полуострове свободы слова и свободы СМИ, допустить свободу мирных собраний, вероисповедания и свободу мнений", – добавил глава НСЖУ.

Главред издания "Ґрати" Антон Наумлюк в Facebook подчеркнул вчера, что "в Крыму сейчас какая-то совершенно дикая (даже по крымским меркам) история происходит". Он отметил, что факт повреждения газопровода у Перевального, в рамках расследования которого задержали Джелялова и еще четверых крымских татар, пока не подтвержден.

"Подтвердить пока, что это повреждение действительно было, не удается, но уголовное дело есть", – констатировал журналист.