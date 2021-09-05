Посольство США осудило задержание в Крыму Джелялова и других крымских татар

"Мы осуждаем вчерашний арест ФСБ России Наримана Джелялова и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине. Крым – это Украина", – говорится в заявлении.

Ми засуджуємо вчорашній арешт ФСБ Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія повинна негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні. #КримЦеУкраїна

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о взрыве в селе Перевальное в Крыму. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли на микроавтобусе.

После обыска в доме Джелялова "прокуратура АРК и Севастополя" открыла уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

4 сентября в Симферополе российские силовики задержали, по разным данным, от 40 до более 50 крымских татар, которые пришли к зданию ФСБ с протестами.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.