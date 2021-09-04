Задержания в Крыму объясняют взрывом на газопроводе, факт повреждения подтвердить не удалось – "Ґрати"

"В Крыму сотрудники российской полиции и спецслужб задержали пятерых крымских татар: предпринимателя Эльдара Одаманова, братьев Азиза и Асана Ахтемовых, Шевкета Усеинова и зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Следствие ищет причастных к подрыву газопровода в Перевальном 23 августа. [...] Факт повреждения газопровода подтвердить пока не удалось", – пишут журналисты.

Они отметили, что о повреждении газопровода, который "питал лишь воинскую часть в Перевальном", стало известно из сообщения "крымского управления МВД".

"Если верить этой информации, в ведомство поступил сигнал о повреждении. Группа выехала на место инцидента, осмотрела газопровод и установила механическое повреждение трубы. МВД возбудило дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ) и начало искать причастных. [...] Никакой информации о происшествии не было вплоть до 3 сентября, когда в рамках расследования стали задерживать крымских татар", – рассказали "Ґрати".