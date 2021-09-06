Оккупанты пытают крымских татар, задержанных в Крыму – замглавы МИД Украины

"Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление. Рассматриваем это как акт мести за участие в учредительном саммите Крымской платформы", – написала она.

Дипломат отметила, что "причастных" к повреждению газопровода, которое якобы произошло в районе села Перевальное в Крыму, оккупационные власти нашли именно после возвращения из Киева участника Крымской платформы, первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

"По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы – диверсантами-исполнителями преступления. По этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. После того как Нариман Джелялов и братья Ахтемовы нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов", – подчеркнула Джапарова.

По ее словам, уголовную статью о диверсии вменяют и двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым.

Задержанному 3 сентября Эльдару Одоманову выдвинули обвинение по административной статье российского законодательства о неповиновении законному распоряжению сотрудника силовых органов РФ, рассказала первый замглавы МИД Украины.

"До сих пор остается неизвестной судьба Шевкета Усеинова", – подчеркнула Джапарова.