ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты в Крыму пытали замглавы Меджлиса Джелялова – Офис генпрокурора

6 сентября подконтрольный оккупантам "суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова
6 сентября подконтрольный оккупантам "суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Офис генерального прокурора взял на контроль расследование незаконного задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и других граждан. Об этом сообщила 6 сентября пресс-служба ОГП.

По данным следствия, в течение двух суток ни адвокатам, ни членам семей задержанных не сообщили об их местонахождении. Также выяснилось, что Джелялова пытали и жестоко обращались с ним.

В Офисе генпрокурора напомнили, что нелегальное заключение лиц и применение к ним пыток запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями.

Сведения по факту незаконного лишения свободы украинских граждан оккупационными "правоохранителями" внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Расследование этого уголовного производства находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста. 

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис, крымские татары, пытки, Нариман Джелялов, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
  Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
"Милашка", "Роскошный цвет волос". В сети обсуждают новую прическу Ани Лорак
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
Кудрявцева о ситуации в семье Успенской: Люба может сойти с ума, когда ее дочь в таком состоянии
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
6 сентября. В этот день умерли Лучано Паваротти и Жан-Поль Бельмондо
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Что за разврат", "Попу пора качать". Леся Никитюк показала ягодицы на Железном троне
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
"Идеально нежный". Клопотенко рассказал, как легко приготовить французский омлет
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
Осадчая показала фото с сыновьями – четырехлетним Иваном и младшим, которому исполнилось 16 дней
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS