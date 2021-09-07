Оккупанты в Крыму пытали замглавы Меджлиса Джелялова – Офис генпрокурора

По данным следствия, в течение двух суток ни адвокатам, ни членам семей задержанных не сообщили об их местонахождении. Также выяснилось, что Джелялова пытали и жестоко обращались с ним.

В Офисе генпрокурора напомнили, что нелегальное заключение лиц и применение к ним пыток запрещены ст. 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и признаются военными преступлениями.

Сведения по факту незаконного лишения свободы украинских граждан оккупационными "правоохранителями" внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы). Расследование этого уголовного производства находится на контроле Офиса Генерального прокурора.