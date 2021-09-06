Госдепартамент США призвал освободить задержанных крымских татар

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которое подверглось репрессиям за его сопротивление попытке России аннексировать Крым", – сказано в заявлении.
В Госдепе подчеркнули, что позиция США остается неизменной: Крым – это Украина.
3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.
После этого в тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.