Госдепартамент США призвал освободить задержанных крымских татар

В Госдепе подчеркнули, что позиция США остается неизменной: Крым – это Украина Фото: depositphotos.com

"Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которое подверглось репрессиям за его сопротивление попытке России аннексировать Крым", – сказано в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что позиция США остается неизменной: Крым – это Украина.