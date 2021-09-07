Омбудсмен Украины обратилась в ООН из-за незаконного ареста Джелялова и других крымских татар

Она упомянула, в частности, арест заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова и братьев Азиза и Асана Ахтемовых за якобы причастность к "повреждению газопровода" и задержание 58 участников митинга в их поддержку

"Задержание крымских татар на территории временно оккупированного Крыма не может оставаться без внимания международных правозащитных институтов. Обращаюсь к ООН с просьбой остановить беспредел страны-оккупанта и способствовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины", – написала Денисова.

Она также обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с требованием принять необходимые меры для соблюдения прав незаконно заключенных украинцев в Крыму.