В посольстве США рассказали, как Байден может помочь в освобождении пленных украинцев из России

Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский передал команде главы Белого дома Джо Байдена список из около 450 пленных в ОРДЛО, оккупированном Крыму и РФ украинцев. Глава государства спросил у Байдена, "какую помощь могут оказать Соединенные Штаты" в их освобождении.

"США регулярно поддерживают политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Ненадлежаще задержанные в РФ политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и дальше прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда, – сказала Квин. – Для этого мы организовываем двусторонние переговоры, используем такие многосторонние площадки, как ОБСЕ, также мы привлекаем внимание к таким случаям, как задержание крымских татар, мы сделали заявление".