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ПОЛИТИКА

В посольстве США рассказали, как Байден может помочь в освобождении пленных украинцев из России

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США регулярно поддерживают политзаключенных, задержанных по всему миру, отметила Квин
США регулярно поддерживают политзаключенных, задержанных по всему миру, отметила Квин
Фото: usembassy.gov

Для помощи в освобождении пленных Соединенные Штаты используют различные инструменты – публичные заявления, многосторонние площадки, двусторонние переговоры. Об этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 6 сентября в YouTube СМИ, заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский передал команде главы Белого дома Джо Байдена список из около 450 пленных в ОРДЛО, оккупированном Крыму и РФ украинцев. Глава государства спросил у Байдена, "какую помощь могут оказать Соединенные Штаты" в их освобождении.

"США регулярно поддерживают политзаключенных, задержанных по всему миру, не только в России. Ненадлежаще задержанные в РФ политзаключенные вызывают беспокойство в США. Мы будем и дальше прилагать усилия для их освобождения, мы так действуем всегда, – сказала Квин. – Для этого мы организовываем двусторонние переговоры, используем такие многосторонние площадки, как ОБСЕ, также мы привлекаем внимание к таким случаям, как задержание крымских татар, мы сделали заявление".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля 2021 года Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. По ее словам, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

После этого в тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, крымские татары, похищение, переговоры, посольство США, Вашингтон, пленные, политзаключенные, Владимир Зеленский, украинцы, задержание, ОРДЛО, интервью, Кристина Квин
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