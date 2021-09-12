Боевики обстреляли Новогнатовку из ствольной артиллерии – украинская сторона СЦКК

"11 сентября со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовка с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (частного дома) и разрывы на прилегающей территории", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что гражданское население в результате стрельбы не пострадало.

О нарушениях перемирия украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ, документы об этом "станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле".

"Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно соблюдают обязательства относительно всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках трехсторонней контактной группы", – заявили в пресс-центре.

В последние дни украинская сторона СЦКК фиксировала обстрелы боевиками гражданских объектов в населенных пунктах Верхнеторецкое и Марьинка.