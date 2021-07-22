В июле боевики на Донбассе 27 раз запускали беспилотники, нарушая условия перемирия – украинская сторона СЦКК

В июле боевики запускали беспилотники над украинскими позициями на 50% чаще Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook (архив)

Как сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации, с начала июля зафиксировано уже 27 случаев пересечения линии разграничения беспилотниками боевиков.

"Существует четкая связь между полетами БПЛА и прицельными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры, домов мирных жителей на подконтрольной правительству Украины территории с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов", – говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты полетов беспилотников, принадлежащих боевикам, практически совпадают с районами, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

"С начала июля количество запусков БПЛА российско-оккупационных войск с целью воздушной разведки и корректировки огня артиллерии увеличилось на 50%", – добавили в СЦКК.

В то же время беспилотники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе систематически подвергаются действию "глушилок" во время полетов на временно оккупированной территории Украины.

Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, переданы в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования преступлений российских наемников на Донбассе.