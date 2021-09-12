Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 11 сентября

Об этом Общественному рассказала спикер областного военкомата Руслана Францишкевич.

Куленко получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области, уточнила она.

Он родился в 1985 году в селе Покотилово Голованевского района, сообщила спикер.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Мария Черная в Telegram рассказала, что дома у военнослужащего остались отец и трое детей.

"Его семья сейчас переживает страшные времена. И вся область скорбит вместе с ними. Пусть земля для Алексея будет пухом. Спасибо за героизм", – написала она.

Вчера на Донбассе погибло двое украинских военных (имя второго пока неизвестно), девять бойцов ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму.