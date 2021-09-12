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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о переговорах ТКГ по Донбассу: Особой динамики не наблюдается

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Резников о заседании ТКГ: Продолжаем обмениваться мнениями и позициями. На этом пока все
Резников о заседании ТКГ: Продолжаем обмениваться мнениями и позициями. На этом пока все
Фото: minre.gov.ua

В переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сейчас нет динамики. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью каналу "Дом", опубликованном 11 сентября.

"Особой динамики не наблюдается. Все стабильно. Мы встречаемся раз в две недели. Все, как и раньше. Но есть новые модераторы. Спецпредставитель ОБСЕ Микко Киннунен уже провел первое заседание. Каденция госпожи Хайди Грау закончилась. В ТКГ есть еще три новых модератора: в политической подгруппе, гуманитарной и экономической. Не менялся модератор в подгруппе по безопасности. Повестка дня такая же. Мы продолжаем обмениваться мнениями и позициями. На этом пока все", – сказал вице-премьер.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, переговоры, Алексей Резников, контактная группа, война в Украине
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