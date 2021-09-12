Данилов: Украинские военные могут очистить территории Донецкой и Луганской областей и повоевать за Крым

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек Фото: ЕРА

"Речь не идет о военной составляющей, потому что это невозможно в современном мире. От этого погибнет большое количество мирного населения. Поверьте, наши военные могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым, но надо иметь в виду, что мы не можем допустить смерти сотен тысяч людей. У нас есть понимание, где есть эта граница", – отметил он.

Секретарь СНБО заявил, что Российская Федерация контролирует все, что происходит на Донбассе.

"Все это видят и понимают. Вся Европа видит это. Но переходить к более активным действиям им страшно, это надо признать. Но тогда вы должны об этом сказать и перестать, как у нас говорят, "водить козу семь лет". Это должны быть активные действия", – сообщил Данилов.

По его словам, экономические санкции, введенные против РФ, выполняют свою роль, но их следует усилить.