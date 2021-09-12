Боевики снова обстреляли украинских военных на Донбассе, погиб боец ВСУ – штаб ООС

Украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов, сообщили в штабе Фото: ЕРА (архив)

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил, опубликованном в Facebook.

Оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Нью-Йорка Донецкой области из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Невельского обстреливали украинских военных из стрелкового оружия, в районе Верхнеторецкого применили противотанковый ракетный комплекс.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На обстрелы врага украинские защитники открывали огонь", – сообщили в штабе.

Там уточнили, что украинская сторона проинформировала ОБСЕ о нарушениях оккупантов.

Это третий погибший на Донбассе украинский военный за последние два дня. Вчера оккупанты убили двоих военнослужащих.