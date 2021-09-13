На Донбассе 12 сентября погиб украинский военный, еще трое – ранены

Обстрелы велись возле Нью-Йорка, Невельского, Верхнеторецкого, Причепиловки, Катериновки, Зайцево и Золотого-4.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение. Трое военных получили осколочные ранения, они находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

С начала суток 13 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – в районе населенного пункта Зайцево.

На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.