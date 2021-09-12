Резников ожидает, что США начнут играть важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

Резников считает, что Соединенные Штаты начнут играть важную роль в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией Фото: minre.gov.ua

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал каналу "Дом" в интервью, которое опубликовали 11 сентября.

"Я бы не рассматривал визит только с какой-то одной точки зрения. Очень важно, что на сегодня Украина – единственное государство в мире, [с главой которого] лидер Америки после выборов дважды говорил по телефону, и был рабочий визит [президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон]", – сказал он.

Учитывая график и нагрузку Байдена, это означает, что Соединенные Штаты "особое внимание уделяют Украине и демонстрируют свое стратегическое партнерство", считает Резников.

"Это дает нам основания чувствовать уверенность в том, что и в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией, начатого в 2014 году, и касательно Крыма, Севастополя, ОРДЛО Соединенные Штаты начнут играть важную роль", – сказал он.