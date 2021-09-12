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Резников ожидает, что США начнут играть важную роль в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе

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Резников считает, что Соединенные Штаты начнут играть важную роль в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией
Резников считает, что Соединенные Штаты начнут играть важную роль в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией
Фото: minre.gov.ua

Украина – единственное государство, с президентом которого глава Белого дома Джо Байден провел два телефонных разговора и личную встречу.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал каналу "Дом" в интервью, которое опубликовали 11 сентября.

"Я бы не рассматривал визит только с какой-то одной точки зрения. Очень важно, что на сегодня Украина – единственное государство в мире, [с главой которого] лидер Америки после выборов дважды говорил по телефону, и был рабочий визит [президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон]", – сказал он.

Учитывая график и нагрузку Байдена, это означает, что Соединенные Штаты "особое внимание уделяют Украине и демонстрируют свое стратегическое партнерство", считает Резников.

"Это дает нам основания чувствовать уверенность в том, что и в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией, начатого в 2014 году, и касательно Крыма, Севастополя, ОРДЛО Соединенные Штаты начнут играть важную роль", – сказал он.

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон с рабочим визитом в ночь на 31 августа. Он встретился с президентом США Джо Байденом на следующий день.

По итогам встречи США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США заявило о намерении оказать финансовую поддержку для проведения реформ в 2021 году.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он 2 сентября встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

В рамках визита Зеленского был подписан ряд межведомственных и межгосударственных соглашений. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Крым, Украина, Джо Байден, Алексей Резников, Владимир Зеленский, ОРДЛО
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