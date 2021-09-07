Украину посетит спецпосланник Госдепартамента США Хохштайн. Будет говорить о "Северном потоке – 2" – Зеркаль

Хохштайн отвечает за выполнение договоренностей между США и Германией по "Северному потоку – 2" Фото: EPA

Хохштайн отвечает за выполнение договоренностей между США и Германией по "Северному потоку – 2". По словам Зеркаль, украинские власти будут говорить с Хохштайном о проблемах, которые несет российский газопровод.

"В Киев приезжает Амос Хохштайн, являющийся специальным посланником США, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между [президентом США Джо] Байденом и [канцлером ФРГ Ангелой] Меркель", – сказала Зеркаль.

По мнению советника министра энергетики Украины, РФ попытается запустить "Северный поток – 2" до прохождения сертификации газопровода. Зеркаль отметила, что "ситуация очень сложная и геополитически, и экономически", газовый шантаж со стороны Москвы ощущают на себе уже страны ЕС и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию трубопровода.